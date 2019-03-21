Оренбургскую область временно возглавил Денис ПаслерВести.Ru 04:58

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга, занимал пост губернатора с 2010 года. Как сообщает "Россия 24", Путин уже провел встречу с Паслером.

Происшествия Один человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Взрыв газа произошел в котельной на территории совхоза Масловский Новоусманского района Воронежской области.

Шоу-бизнес Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Актриса ответила на вопросы поклонников.

Экономика Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии с 1 мая Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что с 1 мая ветеранам Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии, поднимут пенсии.

Происшествия Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.

Политика Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.

Экономика Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Общество Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду.

Интернет В ОС Android обнаружили опасную уязвимость Positive Technologies обнаружил критическую уязвимость в актуальных версиях операционной системы Google Android, используя которую злоумышленники могут получить доступ, в частности, к банковским приложениям, говорится в сообщении компании в области информационной безопасности.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Спорт Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.

Экономика Определена стоимость всей недвижимости России Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит слова Погребняка по просьбе Дюкова Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о грядущем рассмотрении слов нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.

Политика Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах» Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Политика ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.

Происшествия Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.

Политика РФ настроена на результативную работу с Белоруссией без эмоций Россия настроена на результативную работу с Белоруссией, Москва будет продолжать ее в спокойном ритме без лишних эмоций и ждет такого же подхода со стороны Минска, сообщил в четверг МИД РФ.

Политика Украина ввела новые санкции против России В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения российскими Су-27 бомбардировщика США Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.