Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис ПаслерВести.Ru 04:58
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга, занимал пост губернатора с 2010 года. Как сообщает "Россия 24", Путин уже провел встречу с Паслером.
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Спорт
Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи
Обновлено в 01:36
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 04:18
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Взрыв газа произошел в котельной на территории совхоза Масловский Новоусманского района Воронежской области.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Актриса ответила на вопросы поклонников.
Обновлено в 06:22
Экономика
Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии с 1 мая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что с 1 мая ветеранам Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии, поднимут пенсии.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Обновлено в 05:46
Происшествия
Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Экономика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Общество
Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду.
Обновлено в 05:29
Интернет
В ОС Android обнаружили опасную уязвимость
Positive Technologies обнаружил критическую уязвимость в актуальных версиях операционной системы Google Android, используя которую злоумышленники могут получить доступ, в частности, к банковским приложениям, говорится в сообщении компании в области информационной безопасности.
Обновлено в 06:49
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47
Экономика
Определена стоимость всей недвижимости России
Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Погребняка по просьбе Дюкова
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о грядущем рассмотрении слов нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.
Обновлено в 06:43
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Политика
РФ настроена на результативную работу с Белоруссией без эмоций
Россия настроена на результативную работу с Белоруссией, Москва будет продолжать ее в спокойном ритме без лишних эмоций и ждет такого же подхода со стороны Минска, сообщил в четверг МИД РФ.
Обновлено в 05:59
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Игры
Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia
Обновлено 19 марта в 14:51
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения российскими Су-27 бомбардировщика США
Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34