Футбол

«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»Евро-футбол.ру 16:14

Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга". 23-летний хорват не смог проявить себя в Генуе и СПАЛе, где играл на правах аренды.
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СМИ: «Оренбург» близок к приобретению защитника «Сампдории»

Sportbox.RU16:27

«Оренбург» подпишет футболиста «Сампдории»

Sport.ru16:58

СМИ: «Оренбург» близок к приобретению защитника «Сампдории»

Матч ТВ16:27

«Оренбург» усилится защитником «Сампдории» Шимичем

Sport24.ru15:37

«Оренбург» купит защитника «Сампдории» Шимича

Sports.ru16:26

Источник: «Оренбург» подпишет защитника «Сампдории»

Спорт-Экспресс16:23

Источник: защитник «Сампдории» Шимич переходит в «Оренбург»

Чемпионат15:45
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Политика

Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота

Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Экономика

Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
Обновлено в 12:35
Политика

Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса

Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Политика

Макрон назначил нового министра экологии

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии после отставки Франсуа де Рюжи на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Обновлено в 18:19
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика

Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено в 19:47
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Политика

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Происшествия

Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 17:17
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика

Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:32
Общество

Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором

В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Гаджеты

Механическая клавиатура Kinesis Gaming Freestyle Edge RGB разделена на две части

Обновлено в 17:54
Политика

Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму

Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Космос

Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность

В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39
Общество

Мэрия Москвы с 2011 года потратила на перелёты Собянина и его замов на частных самолётах 700 млн. руб

Стоимость тендеров может быть в два-три раза дороже рыночной.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Следователи нашли и арестовали имущество министра Сергея Шеверды

Следователи в рамках расследования дела в отношении министра Сергея Шеверды разыскали принадлежащий ему автомобиль «Фольксваген Туарег» 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 миллиона рублей, а также денежные средства в сумме 2 миллионов рублей и 80 тысяч долларов США, лежавшие в ячейке в одном из банков.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге во вторник, 16 июля, прошла первая репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:27
Общество

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов

В ФНС России прокомментировали сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Сразу шесть автомобилей столкнулись в Подмосковье

На 73 километре трассы М-3 в районе городского округа Наро-Фоминск столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие.
Обновлено в 20:13
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Лоренцо Шимич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник итальянского клуба «Сампдория», выступающий на правах аренды за СПАЛ.
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Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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