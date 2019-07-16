Футбол
«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»Евро-футбол.ру 16:14
Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга". 23-летний хорват не смог проявить себя в Генуе и СПАЛе, где играл на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Экономика
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
Обновлено в 12:35
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса
Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Политика
Макрон назначил нового министра экологии
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии после отставки Франсуа де Рюжи на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Обновлено в 18:19
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа
"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено в 19:47
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:32
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Гаджеты
Механическая клавиатура Kinesis Gaming Freestyle Edge RGB разделена на две части
Обновлено в 17:54
Политика
Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму
Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Космос
Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность
В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39
Общество
Мэрия Москвы с 2011 года потратила на перелёты Собянина и его замов на частных самолётах 700 млн. руб
Стоимость тендеров может быть в два-три раза дороже рыночной.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Следователи нашли и арестовали имущество министра Сергея Шеверды
Следователи в рамках расследования дела в отношении министра Сергея Шеверды разыскали принадлежащий ему автомобиль «Фольксваген Туарег» 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 миллиона рублей, а также денежные средства в сумме 2 миллионов рублей и 80 тысяч долларов США, лежавшие в ячейке в одном из банков.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада
В Петербурге во вторник, 16 июля, прошла первая репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:27
Общество
ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов
В ФНС России прокомментировали сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Сразу шесть автомобилей столкнулись в Подмосковье
На 73 километре трассы М-3 в районе городского округа Наро-Фоминск столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие.
Обновлено в 20:13