Футбол
«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»Евро-футбол.ру вчера в 16:14
Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга". 23-летний хорват не смог проявить себя в Генуе и СПАЛе, где играл на правах аренды.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини рассказал об угрозах со стороны граждан Украины.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
В России хотят ввести реестр бедных граждан
В России часть регионов участвует в проекте по борьбе с бедностью.
Обновлено в 03:37
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Кабаева показала новорожденного сына
В ночь на 17 июля 26-летняя модель и блогер Александра Кабаева родила сына от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.
Обновлено в 04:43
Политика
В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте
Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
«Новая газета» опубликовала еще одно видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1
«Новая газета» опубликовала восстановленное экспертами видео с пытками заключенных ярославской ИК-1. Уголовное дело по нему не возбуждено.
Обновлено в 04:40
Авто
Subaru вновь отзывает автомобили из-за плохой сварки
Проблема представляет опасность, потому что плохие сварные швы могут привести к повышенному риску получения травмы при аварии.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских
Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:55
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Наука
Илон Маск обнародовал планы Neuralink о «чтении мозгов»
В конечном итоге планируется начать имплантацию устройств парализованным людям, позволяя им управлять телефонами или компьютерами.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Российский флот получит контейнерные зенитные комплексы
Обновлено вчера в 22:34
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Культура
В Чечне раскритиковали артистов за несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни будет выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями, тем самым портят имидж республики.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Обновлено вчера в 22:14
Технологии
Малый бизнес может отказаться от мобильной связи
Голосовая телефонная связь является приоритетной для множества бизнес-задач.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
Минэкономразвития прорабатывает создание ОЭЗ в Грозном
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства РФ о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57