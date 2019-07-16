Футбол

«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»Евро-футбол.ру вчера в 16:14

Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга". 23-летний хорват не смог проявить себя в Генуе и СПАЛе, где играл на правах аренды.
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«Оренбург» усилится защитником «Сампдории» Шимичем

Sport24.ruвчера в 15:37

СМИ: «Оренбург» близок к приобретению защитника «Сампдории»

Матч ТВвчера в 16:27

«Оренбург» подпишет футболиста «Сампдории»

Sport.ruвчера в 16:58

СМИ: хорватский защитник «Сампдории» продолжит карьеру в «Оренбурге»

РИА Новостивчера в 18:31

«Оренбург» купит защитника «Сампдории» Шимича

Sports.ruвчера в 16:26

Источник: «Оренбург» подпишет защитника «Сампдории»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Источник: защитник «Сампдории» Шимич переходит в «Оренбург»

Чемпионатвчера в 15:45
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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Обновлено в 02:24
Происшествия

В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории

Обновлено в 04:20
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

Вице-премьер Италии заявил, что получал угрозы от украинцев

Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини рассказал об угрозах со стороны граждан Украины.
Обновлено вчера в 11:50
Общество

В России хотят ввести реестр бедных граждан

В России часть регионов участвует в проекте по борьбе с бедностью.
Обновлено в 03:37
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Кабаева показала новорожденного сына

В ночь на 17 июля 26-летняя модель и блогер Александра Кабаева родила сына от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.
Обновлено в 04:43
Политика

В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте

Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

«Новая газета» опубликовала еще одно видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

«Новая газета» опубликовала восстановленное экспертами видео с пытками заключенных ярославской ИК-1. Уголовное дело по нему не возбуждено.
Обновлено в 04:40
Авто

Subaru вновь отзывает автомобили из-за плохой сварки

Проблема представляет опасность, потому что плохие сварные швы могут привести к повышенному риску получения травмы при аварии.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:55
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Наука

Илон Маск обнародовал планы Neuralink о «чтении мозгов»

В конечном итоге планируется начать имплантацию устройств парализованным людям, позволяя им управлять телефонами или компьютерами.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Российский флот получит контейнерные зенитные комплексы

Обновлено вчера в 22:34
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Культура

В Чечне раскритиковали артистов за несогласованные выступления

Министерство культуры Чечни будет выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями, тем самым портят имидж республики.
Обновлено вчера в 12:00
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Футбол

Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Обновлено вчера в 22:14
Технологии

Малый бизнес может отказаться от мобильной связи

Голосовая телефонная связь является приоритетной для множества бизнес-задач.
Обновлено в 02:33
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Экономика

Минэкономразвития прорабатывает создание ОЭЗ в Грозном

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства РФ о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
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Лоренцо Шимич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник итальянского клуба «Сампдория», выступающий на правах аренды за СПАЛ.
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Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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