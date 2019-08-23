Футбол
«Оренбург» заключил контракты с двумя новичкамиСпорт-Экспресс 10:46
Состав «Оренбурга» пополнили два новичка. Речь идет о полузащитнике «Динамо» Даниле Липовом и хавбеке «Рудара» Жиге Скофлеке, сообщает официальный сайт «Оренбурга». 19-летний Липовой перешел в клуб из Оренбурга на правах аренды.
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Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
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