Продажа полузащитника футбольного клуба "Оренбург" Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент клуба Владимир Кияев, за чью команду игрок выступал с января 2018 года по май 2019 года.

с чего всё началось

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал продажу полузащитника Алексея Сутормина в петербургский "Зенит" за 50 тыс. рублей. 20 августа стало известно, что сначала казанский "Рубин", а затем сине-бело-голубые заплатили за футболиста 50 тысяч рублей.

Спорт день за днем

«Оренбург» высказался о продаже Сутормина за 50 тысяч рублей

Спорт день за днем

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