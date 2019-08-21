Футбол
«Оренбург» высказался о продаже Сутормина за 50 тысяч рублейГазета.Ru 04:31
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал продажу полузащитника Алексея Сутормина в петербургский "Зенит" за 50 тыс. рублей. 20 августа стало известно, что сначала казанский "Рубин", а затем сине-бело-голубые заплатили за футболиста 50 тысяч рублей.
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Продажа полузащитника футбольного клуба "Оренбург" Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент клуба Владимир Кияев, за чью команду игрок выступал с января 2018 года по май 2019 года.ТАСС03:44
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Президент «Оренбурга» – о продаже Сутормина за 50 тысяч рублей: Ничего особенного здесь нет
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