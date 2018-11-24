Матч 15-го тура российской Премьер-лиги завершился победой хозяев - 1:0. На 58-й минуте был назначен пенальти, однако реализовать его Алексею Сутормину из "Оренбурга" не удалось. Зато на 80-ой минуте футболист забил единственный мяч в ворота противника, который и принес победу оренбургской команде.

Orenday.ru 11:51