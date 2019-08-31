Оренбург одержал первую в сезоне победу, набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У Уфы осталось десять очков и десятое место. В девятом туре, который состоится после международной паузы, Уфа сыграет в гостях с Динамо, а Оренбург примет Рубин.

«Оренбург» выиграл у «Уфы», одержав первую победу в сезоне

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