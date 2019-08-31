РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Оренбург» выиграл у «Уфы», одержав первую победу в сезоне

Уфа — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Каталин Карп
2′
22′
Виталий Шахов
Александр Пуцко
39′
40′
Джордже Деспотович
45′
Тимур Аюпов
Александр Пуцко
45′+1′
53′
Виталий Шахов
Данила Емельянов
Оливье Тилль
60′
Николай Гиоргобиани
Вячеслав Кротов
60′
62′
Джоэл Фамейе
Михаил Сиваков
66′
Георгий Зотов
Вячеслав Кротов
68′
71′
Георгий Зотов
Савелий Козлов
Ловро Бизяк
Азер Алиев
72′
90′+1′
Вадим Афонин
Оренбург одержал первую в сезоне победу, набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У Уфы осталось десять очков и десятое место. В девятом туре, который состоится после международной паузы, Уфа сыграет в гостях с Динамо, а Оренбург примет Рубин.
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