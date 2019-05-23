«Оренбург» ведет переговоры с защитником «Хапоэля» Тель-АвивSport24.ru 03:41

Готлиб, в активе которого 8 матчей в футболке молодежной сборной Израиля, имеет российские корни и гражданство РФ. В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Израиля и забил 1 гол. Контракт с «Хапоэлем» истекает летом 2020 года.

Политика Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.

Происшествия Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.

Происшествия В тоннеле московского метро застряли три поезда Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.

Общество Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Экономика «Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского «Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».

Кино Джеффри Раш получил рекордную сумму компенсации по иску за клевету Актер Джеффри Раш получил рекордную для Австралии сумму в размере 1,9 миллиона долларов США в качестве компенсации после выигранного иска о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Происшествия СК начал проверку информации о насилии в отношении трех подростков на востоке столицы Следователи проверяют информацию об инциденте на востоке столицы, в результате которого в отношении трех подростков было применено физическое насилие.

Экономика Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.

Происшествия В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.

Происшествия Ростовчанин пойдет под суд после убийства ребенка на глазах у матери Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который, по версии следствия, насмерть забил руками и ремнем пятилетнюю дочь своей сожительницы у нее на глазах, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Авто Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня Французский производитель представит очередную новинку в Индии 19 июня.

Политика В ЕС стартуют выборы в Европарламент Ожидается, что их сторонники и будут самыми активными избирателями, так что количество депутатов, которых еще называют противниками ЕС, в Европарламенте может резко вырасти.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Футбол ФК «Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 на стадионе «Самара арена» и стал восьмикратным обладателем Кубка России.

Наука Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена» Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.

Технологии «Яндекс» запустил «облачные рестораны» «Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).

Происшествия Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.