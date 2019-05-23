Футбол
«Оренбург» ведет переговоры с защитником «Хапоэля» Тель-АвивSport24.ru 03:41
Готлиб, в активе которого 8 матчей в футболке молодежной сборной Израиля, имеет российские корни и гражданство РФ. В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Израиля и забил 1 гол. Контракт с «Хапоэлем» истекает летом 2020 года.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии
Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.
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Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.
Обновлено в 05:48
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
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Экономика
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В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено 21 мая в 13:31
Общество
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
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Экономика
«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского
«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
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«Рома» представила форму с молниями на воротнике
Обновлено в 03:35
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Кино
Джеффри Раш получил рекордную сумму компенсации по иску за клевету
Актер Джеффри Раш получил рекордную для Австралии сумму в размере 1,9 миллиона долларов США в качестве компенсации после выигранного иска о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
Обновлено в 05:48
Происшествия
СК начал проверку информации о насилии в отношении трех подростков на востоке столицы
Следователи проверяют информацию об инциденте на востоке столицы, в результате которого в отношении трех подростков было применено физическое насилие.
Обновлено в 04:27
Кино
В Сети появился тизер «Притяжения 2» Бондарчука
Тизер картины уже появился в Сети.
Обновлено в 04:34
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
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Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Ростовчанин пойдет под суд после убийства ребенка на глазах у матери
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который, по версии следствия, насмерть забил руками и ремнем пятилетнюю дочь своей сожительницы у нее на глазах, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 04:47
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Авто
Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня
Французский производитель представит очередную новинку в Индии 19 июня.
Обновлено в 04:47
Политика
В ЕС стартуют выборы в Европарламент
Ожидается, что их сторонники и будут самыми активными избирателями, так что количество депутатов, которых еще называют противниками ЕС, в Европарламенте может резко вырасти.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол
ФК «Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 на стадионе «Самара арена» и стал восьмикратным обладателем Кубка России.
Обновлено вчера в 13:23
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.
Обновлено в 02:31
Технологии
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Общество
«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора
Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
Обновлено в 04:40