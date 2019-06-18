Футбол
«Оренбург» в товарищеском матче проиграл чемпиону РумынииМатч ТВ 12:53
«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» на сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 0:1. Отметим, что «ЧФР Клуж» является действующим чемпионом Румынии.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Армия и оружие
В Воронеже начали производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Украина заявила о десятках тысяч российских военных у своих границ
Россия сосредоточила возле украинской границы десятки тысяч военных.
Обновлено в 13:06
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Футбол
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Наталия Медведева впервые показала младшего ребенка
Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.
Обновлено в 10:56
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц
Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева в Facebook сообщила о нападении на своих помощниц.
Обновлено в 16:22
Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:49
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
Обновлено в 13:44
Футбол
Дзюба провел тренировку по боксу и ММА
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал фото с тренировки по боксу и ММА.
Обновлено в 16:18
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Политика
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира
Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino.
Обновлено в 14:51
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины
С 2015 года жертвами сексуальной эксплуатации стали более 200 женщин – в основном украинки, а также румынки, болгарки и молдаванки, говорится в сообщении полиции.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО поднялись в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Ливийская национальная армия Хафатра обзавелась «Панцирь-С1»
Ливийские источники в facebook сообщают о доставке силам Хафтара зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Обновлено в 15:36
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36