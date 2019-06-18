Футбол

«Оренбург» в товарищеском матче проиграл чемпиону РумынииМатч ТВ 12:53

«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» на сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 0:1. Отметим, что «ЧФР Клуж» является действующим чемпионом Румынии.
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«Оренбург» в товарищеском матче проиграл чемпиону Румынии

Матч ТВ12:53

«Оренбург» проиграл румынскому ЧФР в товарищеском матче

Чемпионат15:56

«Оренбург» проиграл ЧФР в товарищеском матче

Спорт-Экспресс13:19

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матче

Soccer.ru13:15

«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» в контрольном матче

РИА Новости13:09

«Оренбург» минимально проиграл чемпиону Румынии

Sport24.ru15:12

«Оренбург» в товарищеском матче проиграл чемпиону Румынии

Sportbox.RU12:53
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