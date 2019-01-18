Футбол

«Оренбург» в первом матче на сборах обыграл «Астру»Спорт-Экспресс 09:59

"Оренбург" в товарищеском матче обыграл румынскую "Астру" - 3:2. Эта игра стала для российской команды первой на сборе в турецком Белеке. По голу в составе "Оренбурга" забили полузащитник Вадим Афонин, нападающий Андрей Козлов, а также Рикарду Алвеш.
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ФК «Оренбург» 18 января проведет первый контрольный матч

Вестирама.ру01:23

«Оренбург» обыграл румынскую «Астру» на сборе в Турции

Советский спорт10:19

«Оренбург» обыграл румынскую «Астру» в товарищеском матче на сборе в Турции

Sport24.ru10:16

«Оренбург» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Астрой»

Чемпионат09:59

«Оренбург» в первом матче на сборах обыграл «Астру»

Спорт-Экспресс09:59

Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Погонь», «Оренбург» победил «Астру»

Sports.ru04:13

Владимир Федотов: «„Оренбург“ на правильном пути»

Матч ТВ14:51
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Происшествия

Спасатели нашли тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено в 13:23
Религия

В Риге отменили крещенские купания из-за ледохода

Крещенские купания в столице Латвии Риге были отменены из-за повреждения специальных конструкций на Западной Двине, сообщает сайт Латвийской православной церкви (ЛПЦ).
Обновлено в 21:28
Политика

Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

Из Болгарии в США экстрадировали гражданина России Жукова, сотрудники российского консульства в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство в Вашингтоне.
Обновлено в 19:01
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Обновлено в 05:54
Происшествия

Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США

Коллекция из 450 комиксов о Бэтмене стоимостью около $1,4 млн была украдена из закрытого склада в городе Бока-Ратон в американском штате Флорида.
Обновлено в 21:45
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Культура

Скончался известный сатирик Семён Лившин

В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Происшествия

При взрыве трубопровода в Мексике погибли десятки человек

Обновлено в 22:04
Наука

Главную причину ожирения нашли в голове

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Общество

В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией

В ночь на Крещение в Подмосковье была зафиксирована снежная гроза.
Обновлено в 17:19
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Происшествия

В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Обновлено в 09:52
Общество

Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму

Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:41
Интернет

В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей

Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Общество

Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

В Сети появилось новое видео о жизни члена "банды цапков" Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Приамурье.
Обновлено в 12:19
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 10:46
Армия и оружие

В США сообщили об испытаниях в России новой ракеты

Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия провела успешное испытание новой противоспутниковой системы в декабре прошлого года.
Обновлено в 17:58
Общество

В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ

В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено в 01:48
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Обновлено в 07:38
Культура

Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Авто

Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями

Обновлено в 13:08
Космос

Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Музыка

Солист группы ViVA номинирован на премию «Грэмми»

Михаил Давыдов претендует на гран-при самой престижной музыкальной премии мира 10 февраля в Лос-Анджелесе в знаменитом Стэйплс-центре пройдет 61-я церемония награждения "Грэмми".
Обновлено в 06:51
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

В Вологодской области начали продавать яйца поштучно

В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.
Обновлено в 13:15
Единоборства

Макгрегор нацелился на чемпионский пояс UFC

Конор Макгрегор высоко оценил новый дизайн чемпионского пояса UFC.
Обновлено в 14:17
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
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