Футбол
«Оренбург» в перенесенном матче уверенно обыграл «Крылья Советов»Матч ТВ 11:58
«Оренбург» одержал победу над «Крыльями Советов» в перенесенном матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1. На 8-й минуте встречи счет был открыт благодаря реализованному пенальти полузащитником «Оренбурга» Алексеем Суторминым.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
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«Северный поток — 2» сделает ФРГ заложником России, заявил Пенс
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что поставки российского газа в Германию через «Северный поток-2» сделают немецкую экономику «заложником» России.
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Кино
«Капитан Марвел» собрал более миллиарда долларов по всему миру
Мировые сборы фильма «Капитан Марвел» превысили отметку в миллиард долларов, пишет Deadline.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом
Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.
Обновлено в 18:12
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Политика
Как Владимир Путин подверг осмотру солнечногорский Mercedes
Как Владимир Путин подверг осмотру солнечногорский Mercedes 3 апреля президент России Владимир Путин приехал в Солнечногорский район, чтобы поучаствовать в открытии нового завода Mercedes в России, а потом в Москве принял второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Обновлено в 16:24
Футбол
Логашов: если VAR помогла «Ростову», то я за неё
Защитник "Ростова" Арсений Логашов прокомментировал ничейный исход поединка первого полуфинала Кубка России против "Локомотива" (2:2).
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика
США нашли, кому еще можно впарить американское оружие
Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Американский генерал признал возможность России уничтожить США
По мнению генерала, РФ остается единственной страной, способной уничтожить Америку ядерным ударом, пишет The Washington Times.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено в 12:06
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» и опустилась на 8-е место
В 30-м туре серии А «Рома» поделила очки с «Фиорентиной» (2:2). Римляне опустились на восьмое место в турнирной таблице серии А. На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
Обновлено в 09:25
Энергетика
Украина отменила фиксированные цены на газ
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Политика
Захарова отметила странности в словах Порошенко о Путине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Петра Порошенко о необходимости сотрудничества с Россией.
Обновлено в 11:00
Политика
Украина запретила авиаперелеты с Россией
После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41