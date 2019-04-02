«Оренбург» в перенесенном матче уверенно обыграл «Крылья Советов»Матч ТВ 11:58

«Оренбург» одержал победу над «Крыльями Советов» в перенесенном матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1. На 8-й минуте встречи счет был открыт благодаря реализованному пенальти полузащитником «Оренбурга» Алексеем Суторминым.

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