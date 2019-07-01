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«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеСоветский спорт 14:27
В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:43, Вашингтон
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