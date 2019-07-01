Футбол

«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеСоветский спорт 14:27

В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
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Футболисты «Оренбурга» победили «Копенгаген» в товарищеском матче

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