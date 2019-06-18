Футбол
«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» в контрольном матчеРИА Новости 13:09
Футболисты "Оренбурга" уступили румынскому "ЧФР Клуж" в контрольном матче на предсезонном сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу румынского клуба. "Оренбург" 22 июня проведет контрольную встречу с другим румынским клубом — "Университатей".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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