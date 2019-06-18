Футбол

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матчеRT на русском вчера в 16:05

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж». Счёт встречи 1:0 в пользу румынского клуба. Единственный мяч в матче забил Дамьян Джокович.
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Владимир Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы трансферы»

Матч ТВвчера в 19:27

Владимир Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы трансферы»

Sportbox.RUвчера в 19:27

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матче

Soccer.ruвчера в 13:15

Владимир Федотов: «Трансферы жизненно необходимы»

Спорт-Экспрессвчера в 19:02

«Оренбург» проиграл румынскому ЧФР в товарищеском матче

Чемпионатвчера в 15:56

«Оренбург» минимально проиграл чемпиону Румынии

Sport24.ruвчера в 15:12

«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» в контрольном матче

РИА Новостивчера в 13:09
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Политика

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол

«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Обновлено в 01:20
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика

Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей

Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.
Обновлено в 00:33
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Политика

Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн

Обновлено в 00:21
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Здоровье

Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Экономика

Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре

В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Зеленский рассказал о новой программе помощи МВФ: дефолта не будет

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями крупного и среднего бизнеса Германии заявил, что ожидать наступление дефолта в Незалежной не стоит.
Обновлено вчера в 17:26
Музыка

Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено вчера в 22:04
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
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