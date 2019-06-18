Футбол

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матчеRT на русском 16:05

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж». Счёт встречи 1:0 в пользу румынского клуба. Единственный мяч в матче забил Дамьян Джокович.
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Владимир Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы трансферы»

Sportbox.RU19:27

Владимир Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы трансферы»

Матч ТВ19:27

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матче

Soccer.ru13:15

Владимир Федотов: «Трансферы жизненно необходимы»

Спорт-Экспресс19:02

«Оренбург» проиграл румынскому ЧФР в товарищеском матче

Чемпионат15:56

«Оренбург» минимально проиграл чемпиону Румынии

Sport24.ru15:12

«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» в контрольном матче

РИА Новости13:09
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Наследники Алибасова нервничают и спорят при живом продюсере

Как отмечала недавно подруга Алибасова Лена Ленина, недвижимость продюсера его сыну придется делить с новоявленной сестрой, чего он делать, как пишет кр.ru, делать не хочет.
Обновлено в 21:43
Культура

Фанаты предлагают сделать Киану Ривза «Человеком года»

Обновлено в 05:13
Спорт

Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено в 19:39
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Политика

Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Обновлено в 22:36
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Общество

Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий

В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено в 22:00
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Обновлено в 08:39
Футбол

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия

На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Обновлено в 16:05
Футбол

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

Португальский тренер Жозе Моуринью отметил, что хотел бы возглавить национальную команду.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Марат Башаров терпеть не может ненатуральных девушек

Обновлено в 05:34
Происшествия

Пьяный юноша расписал ругательствами памятник Ленину в Приморье

В поселке Пограничный Приморского края молодой человек расписал ругательствами памятник Владимиру Ленину, сообщили в региональном УМВД РФ.
Обновлено в 23:02
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Космос

Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре

Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено в 18:03
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