Футбол

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матчеRT на русском 16:05

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж». Счёт встречи 1:0 в пользу румынского клуба. Единственный мяч в матче забил Дамьян Джокович.
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Владимир Федотов: «Трансферы жизненно необходимы»

Спорт-Экспресс19:02

Владимир Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы трансферы»

Матч ТВ19:27

«Оренбург» минимально проиграл чемпиону Румынии

Sport24.ru15:12

Владимир Федотов: «„Оренбургу“ жизненно необходимы трансферы»

Sportbox.RU19:27

«Оренбург» проиграл румынскому ЧФР в товарищеском матче

Чемпионат15:56

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матче

Soccer.ru13:15

«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» в контрольном матче

РИА Новости13:09
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Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии

Обновлено в 07:49
Происшествия

По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
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Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Политика

Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси

Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Футбол

Кардиган Гвардиолы продан на аукционе за 6 тысяч фунтов

Известный серый кардиган главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, в котором специалист появлялся во многих значимых матчах, был продан с аукциона.
Обновлено в 17:32
Общество

Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University

В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место).
Обновлено в 17:54
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

В Ливию из ОАЭ перебросили комплексы «Панцирь-С1»

В интернете появились фотографии комплексов "Панцирь-С1", которые перебрасываются в Ливию.
Обновлено в 17:02
Авто

В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Политика

Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Общество

В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton

Обновлено в 09:20
Футбол

Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией

Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель

Усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любой ценой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:35
Здоровье

Купаться разрешили только на пляжах в Альметьевске и Нижнекамске

Татарстанский Роспотребнадзор выдал заключение, согласно которому годятся для купания только городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.
Обновлено в 09:30
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
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Происшествия

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Обновлено в 14:22
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
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