Футбол
«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матчеRT на русском 16:05
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж». Счёт встречи 1:0 в пользу румынского клуба. Единственный мяч в матче забил Дамьян Джокович.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия
По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек
Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Политика
Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси
Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Футбол
Кардиган Гвардиолы продан на аукционе за 6 тысяч фунтов
Известный серый кардиган главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, в котором специалист появлялся во многих значимых матчах, был продан с аукциона.
Обновлено в 17:32
Общество
Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University
В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место).
Обновлено в 17:54
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В Ливию из ОАЭ перебросили комплексы «Панцирь-С1»
В интернете появились фотографии комплексов "Панцирь-С1", которые перебрасываются в Ливию.
Обновлено в 17:02
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi
Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Общество
В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton
Обновлено в 09:20
Футбол
Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией
Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель
Усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любой ценой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Купаться разрешили только на пляжах в Альметьевске и Нижнекамске
Татарстанский Роспотребнадзор выдал заключение, согласно которому годятся для купания только городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.
Обновлено в 09:30
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23