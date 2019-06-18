Футбол
«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матчеSoccer.ru 13:15
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Суд в Чечне оштрафовал женщину-блогера, стрелявшую из оружия в полицейской форме
Суд Гудермесского района Чечни оштрафовал женщину-блогера из Северной Осетии, стрелявшую из оружия в полицейской форме.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов
Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Новые тесты AMD EPYC Rome: рост производительности налицо
До выхода первых серверных процессоров на базе архитектуры AMD Zen 2, известных под кодовым именем Rome, осталось не так уж много — они должны появиться в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Музыка
Чичерина рассказала о преследовании из-за песни о Захарченко
Российская рок-певица Юлия Чичерина подверглась преследованиям со стороны неизвестных после выхода песни «Его оплот», посвященной погибшему главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Обновлено в 12:41
Политика
Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский заявил, что рядом с ним Меркель была в безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо в преддверии переговоров с украинским лидером.
Обновлено в 11:19
Экономика
Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией
Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
Обновлено вчера в 07:20
Спорт
РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети
Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Технологии
«Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения
Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.
Обновлено в 08:42
Авто
Новый Subaru Outback начали продавать в России
Российские дилеры Subaru начали продажи вседорожного универсала Outback шестого поколения.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Первое место в рейтинге Роскачества досталось Samsung Galaxy S10+.
Обновлено в 12:59
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём
Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.
Обновлено в 10:19
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Политика
В МВД призвали провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша
Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Энергетика
Правительство объяснило рост цен на бензин
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02