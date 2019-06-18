Футбол

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матчеSoccer.ru 13:15

"Оренбург" на своем сборе в Австрии проиграл "Клужу".
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«Оренбург» в товарищеском матче проиграл чемпиону Румынии

Матч ТВ12:53

«Оренбург» проиграл ЧФР в товарищеском матче

Спорт-Экспресс13:19

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матче

Soccer.ru13:15

«Оренбург» уступил румынскому «ЧФР Клуж» в контрольном матче

РИА Новости13:09

«Оренбург» минимально проиграл чемпиону Румынии

Sport24.ru15:12

«Оренбург» в товарищеском матче проиграл чемпиону Румынии

Sportbox.RU12:53

«Оренбург» обратился к «Аэрофлоту», причина вас удивит

Спорт день за днемвчера в 18:33
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Суд в Чечне оштрафовал женщину-блогера, стрелявшую из оружия в полицейской форме

Суд Гудермесского района Чечни оштрафовал женщину-блогера из Северной Осетии, стрелявшую из оружия в полицейской форме.
Обновлено в 14:47
Здоровье

Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов

Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Гаджеты

Новые тесты AMD EPYC Rome: рост производительности налицо

До выхода первых серверных процессоров на базе архитектуры AMD Zen 2, известных под кодовым именем Rome, осталось не так уж много — они должны появиться в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Музыка

Чичерина рассказала о преследовании из-за песни о Захарченко

Российская рок-певица Юлия Чичерина подверглась преследованиям со стороны неизвестных после выхода песни «Его оплот», посвященной погибшему главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Обновлено в 12:41
Политика

Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский заявил, что рядом с ним Меркель была в безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо в преддверии переговоров с украинским лидером.
Обновлено в 11:19
Экономика

Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией

Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
Обновлено вчера в 07:20
Спорт

РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети

Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Футбол

Гол Влашича не помог хорватам избежать разгрома в матче с Румынией

Обновлено в 14:32
Технологии

«Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения

Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.
Обновлено в 08:42
Авто

Новый Subaru Outback начали продавать в России

Российские дилеры Subaru начали продажи вседорожного универсала Outback шестого поколения.
Обновлено в 09:45
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Первое место в рейтинге Роскачества досталось Samsung Galaxy S10+.
Обновлено в 12:59
Авто

Марку Hummer возродят ради электрокаров

Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Экономика

Медведев предложил увеличить пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём

Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.
Обновлено в 10:19
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Политика

Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Интернет

Facebook хочет запустить свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша

Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Энергетика

Правительство объяснило рост цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
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ЧФР
Спортивный клуб
Румынский футбольный клуб из города Клуж-Напока, Трансильвания. Четырёхкратный чемпион Румынии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также ЧФР является первым клубом не из Бухареста, ставшим чемпионом Румынии и пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.
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Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
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