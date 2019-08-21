Футбол

«Оренбург» усилился двумя игроками «Динамо»Bookmaker-ratings.ru 07:35

Сразу два футболиста московского «Динамо» перебрались в «Оренбург». Игроками команды Владимира Федотова стали нападающий Федор Черных и полузащитник Владимир Москвичев.
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