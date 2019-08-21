Футбол
«Оренбург» усилился двумя игроками «Динамо»Bookmaker-ratings.ru 07:35
Сразу два футболиста московского «Динамо» перебрались в «Оренбург». Игроками команды Владимира Федотова стали нападающий Федор Черных и полузащитник Владимир Москвичев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Политика
Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений
Россия и Германия рассчитывают, что новое правительство президента Украины Владимира Зеленского заявит о приверженности реализации минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 11:55
Здоровье
Главный педиатр Москвы дал рекомендации по подготовке ребенка к детсаду
Главный столичный педиатр Исмаил Османов дал рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду.
Обновлено в 07:54
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Обновлено в 10:26
Политика
Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8
Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Бойфренд Алены Рапунцель сделал ей предложение
Для многих поклонников «ДОМа-2» сюрпризом стал тот факт, что Рома уже сделал Алене предложение — она показала в микроблоге подаренное ей кольцо, — ведь известно, что он только недавно расстался с женой и оставил 15-летнего сына.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Политика
В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению
Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево
На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
Обновлено в 11:01
Хоккей
Дацюк пропустит игры первой половины сентября из-за операции
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк не сможет помочь команде в матчах КХЛ в первой половине сентября.
Обновлено в 12:59
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной раскрыла секрет похудения на 30 кг
Очередной гостьей шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» стала актриса Любовь Толкалина.
Обновлено в 03:53
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
На Западе оценили новый российский беспилотник
Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет.
Обновлено в 09:53
Технологии
У Поганкиных палат в Пскове нашли «холодильник» XVII века
Находку сделали у Поганкиных палат – исторического комплекса зданий, построенного в XVII веке местным купцом Сергеем Поганкиным.
Обновлено в 09:11
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12