Футбол
«Оренбург» усилился двумя игроками «Динамо»Bookmaker-ratings.ru 07:35
Сразу два футболиста московского «Динамо» перебрались в «Оренбург». Игроками команды Владимира Федотова стали нападающий Федор Черных и полузащитник Владимир Москвичев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
В ОБСЕ оценили ситуацию с перемирием в Донбассе
По данным ОБСЕ, на сегодняшний день перемирие в Донбассе в основном соблюдается.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Политика
Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8
Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:53
Общество
Самая большая в мире парусная яхта прибыла в Петербург
Самая большая в мире парусная яхта Black Pearl прибыла в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «78» в среду, 21 августа.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына
Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Силы БФ провели плановое учение по высадке морского десанта
В Калининградской области на полигоне Хмелевка 20 августа проведено плановое учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Обновлено в 00:13
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Политика
Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей
Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
МИД ФРГ опроверг вмешательство во внутренние дела России
Германия не пытается вмешиваться во внутренние дела России, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 13:45
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Хоккей
40-летний Атюшов подписал контракт с «Нефтехимиком»
Защитник Виталий Атюшов подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт нижнекамцев. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Недвижимость
Московская биржа планирует фьючерс на индекс цены столичной недвижимости
Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.
Обновлено в 06:58