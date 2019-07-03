Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом ХорватииСпорт-Экспресс 08:13
"Оренбург" сыграл вничью в товарищеском матче с чемпионом Хорватии загребским "Динамо" - 2:2. Голами в составе российской команды отметились Никита Маляров и Джордже Деспотович.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
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Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани
Погибшими при опрокидывании катамарана в пятницу в Краснодарском крае оказались две туристки из других регионов.
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Автомобили Datsun подорожали в России
Обновлено в 02:12
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
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Спорт
Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020
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В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
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Обновлено вчера в 15:55
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Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
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Шоу-бизнес
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Футбол
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Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.
Обновлено в 10:10
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено в 11:00
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала в эфире программы «Далекие близкие», которая выходит на канале «Россия-1», что сейчас развернулась борьба за наследство актера.
Обновлено в 06:43
Футбол
Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения
Обновлено в 10:52
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Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Авто
Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом
Почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам в летний период времени заканчиваются эвакуацией машины.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса с пассажирами
В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса. По данным регионального управления МЧС, в аварии пострадали девять человек.
Обновлено в 12:06
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01