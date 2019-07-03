Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом ХорватииСпорт-Экспресс 08:13

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"Оренбург" сыграл вничью в товарищеском матче с чемпионом Хорватии загребским "Динамо" - 2:2. Голами в составе российской команды отметились Никита Маляров и Джордже Деспотович.
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«Оренбург» в контрольном матче сыграл вничью с чемпионом Хорватии

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