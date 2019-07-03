Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом ХорватииСпорт-Экспресс 08:13
"Оренбург" сыграл вничью в товарищеском матче с чемпионом Хорватии загребским "Динамо" - 2:2. Голами в составе российской команды отметились Никита Маляров и Джордже Деспотович.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:03, Вашингтон
Политика
Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Музыка
Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии
В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Общество
Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного
С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
Обновлено в 02:31
Общество
УК «Квартал» Балашихи: «Школа ЖКХ нашего двора» показала верно выбранное направление – с жителями необходимо идти на контакт: слышать и выполнять их требования»
Если жители по какой-либо причине не могут прийти в управляющую компанию, то ООО «Квартал-2005» идет в выходной день во двор к своим жителям.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Путешествия
Donya-e Eqtesad (Иран): ступив на льды великого Байкала… Впечатления иранских туристов (Donya-e Eqtesad)
Туристические группы не только обедали здесь: они также знакомились, общались друг с другом, обменивались впечатлениями, руководители и гиды групп давали необходимые советы — на что следует обращать особое внимание, гуляя по Байкалу, и что еще необходимо обязательно посетить.
Обновлено в 17:15
Общество
CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)
В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Общество
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Общество
Корреспондент «Первого канала» осудил гей-парад в Лондоне
Корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев назвал вульгарностью гей-парад в Лондоне.
Обновлено в 11:38
Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:02
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено в 14:47
Здоровье
Кому и сколько можно пить: Врач назвал «безопасную» дозу алкоголя
Как оказалось, кому и сколько можно пить в первую очередь зависит от возраста и заболеваний.
Обновлено в 14:57
Общество
Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах
Обновлено в 10:04
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Украина получила первую в истории партию нефти из США
Обновлено в 12:33
Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна
Обновлено в 15:39
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Боккетти
«Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти.
Обновлено в 07:19
Общество
ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»
Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова ждет ребенка
Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.
Обновлено в 13:00
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03