Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенстваЧемпионат вчера в 12:49
Оренбург
Расстановка 5‑3‑2
91
Фролов
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
58
Ойеволе
13
Терехов
8
Мишкич
10
Попович
19
Сутормин
7
Деспотович
16
Алвеш
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
92
Емельянов
10
Бикфалви
13
Бумаль
58
Эль-Кабир
20
Панюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник "Урала" Сергей Кротов, отличившийся на 23-й минуте.
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