Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенстваЧемпионат вчера в 12:49

Оренбург — Урал
сегодня
в 04:30
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Оренбург
Расстановка 5‑3‑2
91
Фролов
  
12
Малых
  
31
Шахов
  
3
Сиваков
  
58
Ойеволе
  
13
Терехов
  
8
Мишкич
  
10
Попович
  
19
Сутормин
  
7
Деспотович
  
16
Алвеш
  
31
Годзюр
  
15
Кулаков
  
19
Поляков
  
8
Страндбург
  
27
Меркулов
  
21
Араторе
  
92
Емельянов
  
10
Бикфалви
  
13
Бумаль
  
58
Эль-Кабир
  
20
Панюков
  
Урал
Расстановка 4‑5‑1
В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник "Урала" Сергей Кротов, отличившийся на 23-й минуте.
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«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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Оренбуржцы сыграли вничью с «Уралом» в матче молодежного первенства

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