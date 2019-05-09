Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенстваЧемпионат 12:49
В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник "Урала" Сергей Кротов, отличившийся на 23-й минуте.
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