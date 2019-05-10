Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенстваЧемпионат вчера в 12:49

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник "Урала" Сергей Кротов, отличившийся на 23-й минуте.
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«Оренбург» — «Урал». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru02:11

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенства

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LiveSport.ru08 мая в 16:30

«Оренбург» и «Урал» разошлись миром в матче молодежного первенства России

РИА Новостивчера в 12:33
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Российский музыкант Игорь Николаев рассказал об удивительном случае из своей жизни.
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