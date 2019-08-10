Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом»Коммерсантъ 09:55
Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с «Тамбовом» в пятом туре чемпионата России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Политика
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Обновлено в 11:46
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 13:05
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 12:43
Экономика
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров
Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Омске пострадали 7 взрослых и 1 ребенок
О происшествии стало известно в субботу, 10 августа, в 18:30.В госавтоинспекции заявили: водитель легковой машины не выдержал безопасную дистанцию.
Обновлено в 10:05
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Донбасс сегодня: офицеры ООС торгуют передовыми позициями, военные США уличили ВСУ во лжи
Обновлено в 13:07
Космос
Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур
Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony
Huawei Technologies презентовала операционную систему Harmony OS для смартфонов и других устройств.
Обновлено вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Общество
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛ
«Химки» на своем поле переиграли «Краснодар-2» в матче 7-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 12:53
Космос
Израиль случайно заселил Луну тихоходками, теперь там есть жизнь
Обновлено 07 августа в 10:22
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08