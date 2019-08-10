Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом»Коммерсантъ 09:55
Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с «Тамбовом» в пятом туре чемпионата России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
Обновлено в 16:04
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«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
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Здоровье
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о причинах возникновения распространенных заболеваний среди россиян.
Обновлено в 14:49
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
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Единоборства
Дмитрий Бивол: «Следующий бой запланирован на октябрь»
Чемпион WBA Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в октябре.
Обновлено в 11:50
Общество
Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».
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Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
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Обновлено в 10:05
Общество
Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми
Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве выиграл у «Рубина»
Обновлено в 13:59
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на Ставрополье
Обновлено в 16:13
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Спорт
РФ досрочно выиграла медальный зачет на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве
На чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве сборная России досрочно выиграла медальный зачет.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
Обновлено вчера в 10:05
Кино
Путин поздравил с 90-летием Олега Стриженова
Обновлено в 07:11
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено в 09:40
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Армавир» переиграл «Чайку» в матче ФНЛ
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15