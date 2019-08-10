Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом»Коммерсантъ 09:55

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с «Тамбовом» в пятом туре чемпионата России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.
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