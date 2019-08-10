Пятый тур чемпионата России по футболу начался в Оренбурге. Занимающий последнее место "Оренбург" принимал дебютанты премьер-лиги "Тамбов". Встреча завершилась вничью 2:2, причем хозяева смогли отыграть два гола.

«Оренбург» отыграл два мяча в матче с «Тамбовом»

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