Футбол
«Оренбург» отыграл два мяча в матче с «Тамбовом»Вести.Ru 09:37
Пятый тур чемпионата России по футболу начался в Оренбурге. Занимающий последнее место "Оренбург" принимал дебютанты премьер-лиги "Тамбов". Встреча завершилась вничью 2:2, причем хозяева смогли отыграть два гола.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
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Происшествия
На оппозиционной акции в центре Петербурга задержаны несколько человек
Позже появилась информация о том, что задержана также еще одна женщина. К 14:30 количество участников акции достигло около двухсот человек.
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Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
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Армия и оружие
Рано утром КНДР запустила две ракеты в Японское море
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Политика
Годовщину независимости Украины отпразднуют в новом формате
Обновлено в 11:28
Транспорт
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Происшествия
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Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Хоккей
Для «Айлендерс» построят стадион за 1,3 миллиарда долларов
Предварительная стоимость строительства оценивается в 1,3 миллиарда долларов, сообщает ESPN.
Обновлено в 10:12
Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа.
Обновлено в 11:19
Политика
Флаг Украины подняли на санкционированном митинге в Москве
Обновлено в 07:33
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено вчера в 19:45
Транспорт
Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда
Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова
Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В центре Москвы начались задержания возле администрации президента
Сама администрация президента оцеплена полицией и Росгвардией.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий
Военнослужащий США погиб в субботу в ходе операции на севере Ирака, сообщает штаб коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Общество
Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье
Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе.
Обновлено в 04:21
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Армия и оружие
Десантники РФ лидируют в Армейских международных играх-2019
Десантники Российской Федерации возглавили список лидеров по итогам трех прошедших этапов Армейских международных игр-2019.
Обновлено в 11:42
Общество
Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака
Обновлено в 03:38
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Авто
Редкий Lancia Stratos выставлен на продажу
Компания Girardo & Co выставила на продажу автомобиль 1977 года, который сохранил отделку Rosso Stratos, сиденья Havana и оригинальный двигатель Ferrari.
Обновлено в 08:44