Футбол
«Оренбург» сыграл с «Тамбовом» вничьюOrenday.ru 11:56
Матч был сыгран на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Тем, кто болел за хозяев, пришлось изрядно понервничать. Счет открыли гости, забив подряд два гола: на 26-й минуте мяч в ворота оренбургской команды забил защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, а на 68-й минуте - нападающий Хасан Мамтов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с новичком АПЛ
Обновлено в 14:27
Футбол
«Армавир» переиграл «Чайку» в матче ФНЛ
"Армавир" одолел "Чайку" в матче 7-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ со счетом 2:1. При этом в дополнительное время гости не сумели реализовать пенальти.
Обновлено в 14:05
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Политика
Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу
Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем.
Обновлено в 12:17
Общество
Прикаспийские государства проведут работу по очистке Каспийского моря
Прикаспийские государства проведут совместную работу по очистке Каспийского моря после актуализации соответствующих разделов Конвенции о правовом статусе Каспия.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Байер» и «Шальке» вышли в следующий раунд Кубка Германии
"Байер" и "Шальке" обыграли своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии.
Обновлено в 12:39
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 10:22
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Nokia в Geekbench протестировала смартфон Nokia 7.2
В Geekbench протестировали Nokia 7.2.
Обновлено в 13:44
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президента
Обновлено в 13:57
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Волейбол
Иван Яковлев: «В третьей партии матча с Кубой немного расслабились»
Блокирующий сборной России Иван Яковлев высказался о победе над Кубой (3:0) в матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.
Обновлено в 14:36
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни
Обновлено в 09:36
Политика
Новый посол Китая назвал работу в России своей мечтой
Новый посол Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэй заявил, что мечтал работать в РФ в качестве главы китайского диппредставительства.
Обновлено в 14:08
Энергетика
В Белгородской области построят завод по производству сжиженного газа
Высокотехнологичный завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Белгородской области.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
За двое суток шторма в Москве повалены 150 деревьев
За двое суток в столице выпало 26 мм осадков. С завтрашнего дня поднимется и температурный режим.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Киев потерял бойца в Донбассе
Обновлено в 14:01
Футбол
Козлов: «„Оренбург“ показал не плохой, но и не хороший результат»
Полузащитник «Оренбурга» Савелий Козлов подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:2).
Обновлено в 13:38
Кино
Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 05:07