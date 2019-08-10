Футбол

«Оренбург» сыграл с «Тамбовом» вничьюOrenday.ru 11:56

Матч был сыгран на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Тем, кто болел за хозяев, пришлось изрядно понервничать. Счет открыли гости, забив подряд два гола: на 26-й минуте мяч в ворота оренбургской команды забил защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, а на 68-й минуте - нападающий Хасан Мамтов.
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