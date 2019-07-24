Футбол

«Оренбург» примет «Зенит» в своем городеВести.Ru 06:32

Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик". Ранее предполагалось, что встреча будет проведена в Самаре. Стадион в Оренбурге не смог пройти лицензирование РФС, поэтому южноуральцы должны были принимать соперников в Самаре.
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РПЛ подтвердила, что «Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе

Sport24.ru05:14

РПЛ подтвердила проведение матча «Оренбург» - «Зенит» на стадионе «Газовик»

ТАСС06:08

РПЛ приняла решение о месте проведения матча «Оренбург» — «Зенит»

Матч ТВ05:32

Спасители российского футбола

Soccer.ru05:59

В РПЛ официально подтвердили проведение игры «Оренбург» – «Зенит» на стадионе «Газовик»

Коммерсантъ Самара07:14

РПЛ разрешила «Оренбургу» принять «Зенит» на домашнем стадионе

Спорт-Экспресс05:50

РПЛ во вторник определит место проведения матча «Оренбург» - «Зенит»

РИА Новости22 июля в 11:35
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
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