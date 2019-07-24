Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» в своем городеВести.Ru 06:32
Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик". Ранее предполагалось, что встреча будет проведена в Самаре. Стадион в Оренбурге не смог пройти лицензирование РФС, поэтому южноуральцы должны были принимать соперников в Самаре.
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В РПЛ официально подтвердили проведение игры «Оренбург» – «Зенит» на стадионе «Газовик»
Коммерсантъ Самара07:14
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