Футбол
«Оренбург» собирается проводить домашние матчи на «Самара Арене»Коммерсантъ Самара 03:53
Футбольный клуб «Оренбург» планирует проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Самара Арене». Оренбургский стадион «Газовик», вмещающий 7500 зрителей, не прошел лицензирование. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
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Стадион «Оренбурга» не получил лицензию. Клуб, скорее всего, будет играть в РПЛ в Самаре
Sports.ruвчера в 17:26
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