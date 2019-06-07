«Оренбург» собирается играть свои матчи в СамареMetaratings 05:17

«Оренбург» не прошел лицензирование и не получил лицензию на проведение матчей РПЛ. Поэтому клуб выбрал стадион в Самаре, на котором проводились матчи чемпионата мира. По этой причине в новом календаре пришлось разводить «Оренбург» и «Крылья Советов».

с чего всё началось

По данным «Матч ТВ», который ссылается на спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, в следующем сезоне «Оренбург» собирается проводить свои матчи в Самаре. Ранее сообщалось о том, что домашней ареной «Тамбова» на сезон-2019/20 станет «Волгоград Арена».

«Оренбург» собирается играть свои матчи в Самаре

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