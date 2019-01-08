Футбол
«Оренбург» в скором времени отправится на первый предсезонный сбор в турецкий Белек. Сообщается, что оренбуржцы проведут две контрольных встречи, 18 и 21 января, с румынскими «Астрой» и «Ботошани». После 16 туров чемпионата России подопечные Владимира Федотова занимают девятое место, набрав 22 очка.
Матч ТВ04:47
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Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков
Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
Обновлено в 02:23
Происшествия
На месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске нашли ценные вещи
Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.
Обновлено в 02:18
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
СМИ сообщили о разработке новой крылатой ракеты «Калибр-М»
В России ведутся работы по созданию для ВМФ новейшей крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. километров.
Обновлено в 05:06
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Кино
Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев
Обновлено в 02:26
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии
Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.
Обновлено в 03:08
Общество
В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз
По меньшей мере 22 человека пострадали от ожогов ядовитой медузы "ируканджи" на северо-востоке Австралии, сообщает австралийский телеканал SBS.
Обновлено в 02:49
Технологии
Mastercard решила поменять логотип
С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
Ходовые испытания новых российских атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, «Ясень-М») завершатся летом текущего года.
Обновлено вчера в 19:39
Кино
В Театре на Таганке проходит прощание с актёром Иваном Бортником
Обновлено в 03:32
Происшествия
Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым
В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Не менее девяти человек погибли из-за снегопадов в Германии и Австрии
По меньшей мере девять человек погибли из-за мощных снегопадов в Австрии и на юге Германии.
Обновлено вчера в 18:44
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова
Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
Обновлено в 03:47
Экономика
Турция закрыла Босфор для судов
Пролив Босфор, соединяющий Чёрное и Мраморное моря, закрыт для прохода судов из-за снега и низкой видимости.
Обновлено в 04:51
Политика
Во Франции ужесточат наказание за несогласованные акции
Власти Франции собираются отреагировать на продолжающиеся протесты движения «желтых жилетов» ужесточением наказания за организацию и проведение несогласованных акций.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану
Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Орле после аварии около 70 тысяч человек остались без холодной воды
Около 70 тысяч человек в Орле остались без холодной воды из-за прорыва труб, сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Обновлено в 04:49