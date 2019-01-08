«Оренбург» в скором времени отправится на первый предсезонный сбор в турецкий Белек. Сообщается, что оренбуржцы проведут две контрольных встречи, 18 и 21 января, с румынскими «Астрой» и «Ботошани». После 16 туров чемпионата России подопечные Владимира Федотова занимают девятое место, набрав 22 очка.

«Оренбург» проведет два матча на сборе в Белеке

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