Футбол
ГТРК Тула«Арсенал» в напряженном поединке одержал победу над «Оренбургом»
Футболисты «Арсенала» одержали победу в матче 7-го тура чемпионата российской Премьер-лиги. На своём поле подопечные Игоря Черевченко в напряжённом поединке выиграли 2:1 у «Оренбурга». Счёт на 23-ей минуте красивым ударом в левый верхний угол открыл полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий.
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