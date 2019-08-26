Футболисты «Арсенала» одержали победу в матче 7-го тура чемпионата российской Премьер-лиги. На своём поле подопечные Игоря Черевченко в напряжённом поединке выиграли 2:1 у «Оренбурга». Счёт на 23-ей минуте красивым ударом в левый верхний угол открыл полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий.

«Арсенал» в напряженном поединке одержал победу над «Оренбургом»

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