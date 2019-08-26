Футбол

ГТРК ТулаГТРК Тула«Арсенал» в напряженном поединке одержал победу над «Оренбургом»

Футболисты «Арсенала» одержали победу в матче 7-го тура чемпионата российской Премьер-лиги. На своём поле подопечные Игоря Черевченко в напряжённом поединке выиграли 2:1 у «Оренбурга». Счёт на 23-ей минуте красивым ударом в левый верхний угол открыл полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Сборник» Беляев и «ярость Ломовицкого». Фото с победного матча «Арсенала» с «Оренбургом»

Тульская пресса09:04

Луценко — о голе в ворота «Оренбурга»: «Обыграл защитника, сам того не желая»

Sport24.ru04:15

Алексей Дюмин о победе «Арсенала»: Ребята выложились и победили соперника

Тульские новости01:19

Луценко — о вечерних матчах: очень комфортно, можно даже на 11 игры ставить

Чемпионат04:07

Алексей Дюмин – о матче «Арсенал-Оренбург»: «Наши ребята выложились и победили»

Первый Тульский01:49

Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1

Центр 7102:18

Тульский баскетбольный «Арсенал» покинули сразу три игрока

Молодой коммунарвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Авто

Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США

Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Политика

Трамп опроверг данные о его идее сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, назвав их фейковыми новостями.
RT на русском 06:21
Футбол

Агент Мевли: «Не знаю о предложении „Сочи“»

Агент защитника «Зенита» Михи Мевли Евгений Новиков прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется «Сочи».
Матч ТВ 05:36
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Автоспорт

Албон и Гасли прошли подгонку сидений в «Ред Булл» и «Торо Россо»

Гонщики Формулы-1 Александер Албон и Пьер Гасли сегодня, 26 августа, посетили базы своих новых команд — «Ред Булл» и «Торо Россо» соответственно.
Чемпионат 09:55
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Политика

Родовое село Кадырова переименовали

Lenta.ru 09:47
Транспорт

ЗСД перекроют от «Скандинавии» до КАД в ночь на 30 сентября

Из-за строительства новой развязки на ЗСД участок диаметра от КАД до трассы "Скандинавия" будет перекрыт в ночь с 29 на 30 сентября.
Neva.Today 10:48
Баскетбол

Сборная России проиграла аргентинцам в товарищеском матче

Баскетболисты сборной России потерпели поражение от команды Аргентины в контрольном матче.
ProstoProSport 10:26
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Вечерняя Москва 08:01
Наука

Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака

Ученые из Массачусетского университета выяснили, что жареная на растительном масле еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике.
РИА Новости 08:58
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика

Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на вечеринке на французском курорте Сен-Тропе в День независимости Незалежной.
РЕН ТВ 09:30
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Происшествия

17-летняя чеченка зарезала сестру и мать

«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 09:42
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи

Российская газета 08:49
Технологии

«Кронштадт» представит три перспективных беспилотника на МАКС-2019

Группа "Кронштадт" представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 три перспективных беспилотника, в том числе экспортную версию разведчика "Орион-Э" и аппарат внеаэродромного базирования "Фрегат", сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:22
Музыка

Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Общество

К аэропорту Пулково добавят деловой центр

Gazeta.SPb 09:37
Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»

Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
RT на русском 07:15
Политика

Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами

Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ.
ТАСС 09:22
Политика

В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
RT на русском 06:20
Происшествия

Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

РИА Новости 07:19
Футбол

Футболист ЦСКА Набабкин получил повреждение мягких тканей левой голени в матче с «Ахматом»

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение мягких тканей левой голени в матче седьмого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".
ТАСС 08:35
Происшествия

Поезд из Петербурга в Махачкалу закидали камнями в Чечне

Мойка78 вчера в 15:44
Происшествия

В США в результате взрыва газа частично обрушился торговый центр

Торговый центр в городе Колумбия, штат Мэриленд, США, частично обрушился в результате взрыва газа.
Life.ru вчера в 16:23
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

REGNUM 06:24
Общество

Жители Златоуста потребовали отставки главы города

Доступ1 07:45
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

РБК 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное