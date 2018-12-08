Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
REGNUM
12:42

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
90′+2′
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) в домашнем матче семнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл «Оренбург». Встреча, прошедшая 8 декабря на стадионе «РЖД Арена» в российской столице, завершилась со счетом 2:1.
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