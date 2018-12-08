Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛREGNUM12:42
|8′
Джордже Деспотович
|17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
|46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
|46′
|66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
|69′
Джефферсон Фарфан
|76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
|76′
|79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
|81′
|86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
|88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
|90′+2′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
31
Рыбус
8
Фарфан
2 ×
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
9
Смолов
4
Фернандеш
56
Довбня
12
Малых
3
Сиваков
58
Ойеволе
6
Бегич
11
Чуканов
19
Сутормин
86
Чиркин
29
Афонин
9
Козлов
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) в домашнем матче семнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл «Оренбург». Встреча, прошедшая 8 декабря на стадионе «РЖД Арена» в российской столице, завершилась со счетом 2:1.
REGNUM12:42
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