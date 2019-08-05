Футбол

«Оренбург» приобрёл израильского футболиста ГотлибаRT на русском 05:45

Как сообщает клубная пресс-служба, «Оренбург» осуществил переход израильского защитника Эди Готлиба. Футболист имеет также российское гражданство. В прошлом сезоне Готлиб выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива, сыграв 29 матчей в чемпионате Израиля и сумев отличиться забитым мячом.
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