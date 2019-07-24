Футбол

«Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионеНевские Новости 06:36

Сегодня было принято решение, что матч «Зенит» - «Оренбург» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги, примет «Оренбург» на своем домашнем стадионе «Газовик». Об этом сообщил интернет-портал Sport24 со ссылкой на спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина.
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РПЛ подтвердила, что «Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе

Sport24.ru05:14

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