Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»Вести.Ru вчера в 09:37
|1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
|46′
Савелий Козлов
|54′
|55′
Артем Дзюба
|65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
|65′
|69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
|69′
|72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
|78′
Алексей Сутормин
|78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
|80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
|89′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
15
Зотов
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
88
Галаджан
8
Мишкич
10
Алвеш
20
Фамейе
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
24
Маммана
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
11
Дриусси
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство. Он признал, что его ошибки повлияли на результат игры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Автоспорт
Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует заметный прогресс в процессе восстановления от черепно-мозговой травмы.
Обновлено в 00:55
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено 29 июля в 19:41
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва
Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Пажвак.
Обновлено в 00:43
Музыка
Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
Обновлено вчера в 09:03
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено вчера в 07:57
Теннис
Хачанов не смог пробиться в третий круг турнира в Вашингтоне
Карен Хачанов проиграл во втором круге турнира в Вашингтоне (США).
Обновлено вчера в 21:20
Политика
На Украине с почестями перезахоронили солдат СС
В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено вчера в 03:42
Путешествия
Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов
Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Происшествия
МАК рекомендовал проверить тормоза Ан-24 и Ан-26
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) рекомендовал начать проверку тормозных систем самолетов Ан-24 и Ан-26 после ЧП в Бурятии, говорится в промежуточном отчете организации (.pdf).
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Шкода Рапид 2018: табуретка класса «Солярис» «Рио» и «Поло», но вне конкуренции
Обновлено в 00:37
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» в матче Audi Cup
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над турецким «Фенербахче» в матче турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 6:1.
Обновлено в 01:04
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено вчера в 10:12
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено 29 июля в 10:26
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Кино
Вышел трейлер хоррора «Маяк» с Паттинсоном и Дефо
Киностудия А24 выложила в Сеть трейлер фильма ужасов «Маяк», мировая премьера которого состоится 18 октября.
Обновлено в 00:17
Космос
Астрономы обнаружили три уникальных экзопланеты
Астрономы из NASA обнаружили три экзопланеты, непохожие ни на одну из тех, что есть в нашей солнечной системе.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Наука
Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Зенит» согласовал контракт с Малкомом
Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
В России испытывают БМД-2М с новым боевым модулем
В России проходят испытания новой модификации машины БМД-2М с боевым модулем «Берег», сообщает 31 июля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 00:43