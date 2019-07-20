Футбол

«Оренбург» пополнился форвардом брестского «Динамо»Bookmaker-ratings.ru 13:37

Нападающий «Динамо» из Бреста Джоэл Фамейе перебрался в Россию. 22-летний ганский футболист продолжит карьеру в «Оренбурге». По информации официального сайта брестского «Динамо», форвард уже подписал контракт с российским клубом.
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«Оренбург» купил нападающего брестского «Динамо» Фамейе

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
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