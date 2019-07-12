Футбол

«Оренбург» подписал нападающего брестского «Динамо» ФамейеSports.ru 12:17

2 фото
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе перешел в «Оренбург». Клубы урегулировали все детали перехода игрока.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Оренбург» купил нападающего брестского «Динамо» Фамейе

Sport24.ru12:36

Ганский форвард может перейти в «Оренбург»

Sport.ru12:59

"Оренбург" подписал самого титулованного легионера брестского"Динамо"

Спорт-Экспресс12:06

Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»

Матч ТВ12:26

«Оренбург» подписал нападающего брестского «Динамо» Фамейе

Sports.ru12:17

«Оренбург» подписал Фамейе

Советский спорт12:34

«Оренбург» договорился о переходе форварда «Динамо-Брест» Фамейе

Чемпионат11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем

Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире.
Обновлено в 10:28
Политика

Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину

Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Два источника, близких к Кремлю, и высокопоставленный член «Единой России» подтвердили Bloomberg, что потенциально такой сценарий позволит господину Путину остаться у власти после 2024 года,— вся полнота власти будет у него как у «председателя правящей партии и премьер-министра с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским».
Обновлено в 11:31
Общество

ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье

Голикова призвала остановить длительное сокращение населения Заполярья

Российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по нацпроектам в сфере здравоохранения и демографии потребовала принять меры, чтобы остановить длительное сокращение населения Заполярья.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Футбол

Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро

Обновлено в 09:35
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Наука

Прокрастинация у женщин оказалась связанной с уровнем дофамина

Ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета выявили, что у женщин прокрастинация связана с генетической предрасположенностью к более высокому уровню дофамина в мозге.
Обновлено в 06:45
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству

Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

Обновлено в 07:49
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров

Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и московского "Динамо" на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 12:12
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

Обновлено в 10:16
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

Обновлено в 08:39
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Наука

В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад

В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Политика

На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив

Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джоэль Фамейе
Ганский футболист
Ганский футболист, нападающий футбольного клуба «Динамо-Брест».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное