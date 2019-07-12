Футбол
«Оренбург» подписал нападающего брестского «Динамо» ФамейеSports.ru 12:17
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе перешел в «Оренбург». Клубы урегулировали все детали перехода игрока.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
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Смертельная схватка белых акул попала на видео
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В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
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Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
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Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем
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Политика
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
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В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
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Политика
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Два источника, близких к Кремлю, и высокопоставленный член «Единой России» подтвердили Bloomberg, что потенциально такой сценарий позволит господину Путину остаться у власти после 2024 года,— вся полнота власти будет у него как у «председателя правящей партии и премьер-министра с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским».
Обновлено в 11:31
Общество
ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
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Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье
Голикова призвала остановить длительное сокращение населения Заполярья
Российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по нацпроектам в сфере здравоохранения и демографии потребовала принять меры, чтобы остановить длительное сокращение населения Заполярья.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Футбол
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Обновлено в 09:35
Наука
Прокрастинация у женщин оказалась связанной с уровнем дофамина
Ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета выявили, что у женщин прокрастинация связана с генетической предрасположенностью к более высокому уровню дофамина в мозге.
Обновлено в 06:45
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству
Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
Обновлено в 07:49
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров
Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и московского "Динамо" на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 12:12
Здоровье
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Обновлено в 10:16
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
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Обновлено в 10:46
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Наука
В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад
В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив
Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
Обновлено в 06:35