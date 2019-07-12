Футбол
«Оренбург» подписал контракт с АюповымSport24.ru вчера в 16:46
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника «Нижнего Новгорода» Тимура Аюпова. 26-летний россиянин ранее в РПЛ выступал за «Рубин». Аюпов в прошлом сезоне провел 31 матч в ФНЛ и забил 3 гола.
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Экономика
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Теннис
Федерер победил Надаля в полуфинале Уимблдона
Роджер может завоевать девятый титул на Уимблдоне, если в финале победит серба Новака Джоковича.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавшего в Якутии росгвардейца
Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов рассказал о состоянии пострадавшего в Якутии сотрудника Росгвардии Николая Афанасьева.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро
Обновлено в 02:46
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Нобоа может стать пятым футболистом «Зенита» в «Сочи»
Напомним, ранее из «Зенита» в «Сочи» перешли Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Туристический автобус попал в аварию в Японии, пострадал 21 человек
21 человек госпитализирован после ДТП с туристическим автобусом в японской префектуре Нагано.
Обновлено в 02:38
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области
Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Общество
Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку
У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Асахи симбун (Япония): шумиха вокруг новых имен российских аэропортов (Asahi Shimbun)
Ранее российские аэропорты в основном носили имена названий местности: московские "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", петербургский "Пулково" и так далее.
Обновлено в 03:12
Политика
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет
Рейтинг «Единой России» снизился за неделю на 1,4% и достиг минимального значения с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Здоровье
Как творог влияет на здоровье почек, объяснили врачи
В любом случае, стоит всегда помнить, что при любых проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачами.
Обновлено вчера в 04:38