Футбол

«Оренбург» подписал контракт с АюповымSport24.ru вчера в 16:46

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«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника «Нижнего Новгорода» Тимура Аюпова. 26-летний россиянин ранее в РПЛ выступал за «Рубин». Аюпов в прошлом сезоне провел 31 матч в ФНЛ и забил 3 гола.
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Футболист
Узбекистанский футболист, выступающий на позиции полузащитника. С 2018 года игрок греческого клуба «Панегиалиос». С 2012 года по 2015 года выступал за ташкентский «Бунёдкор».
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