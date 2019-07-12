Футбол
«Оренбург» подписал контракт с АюповымSport24.ru 16:46
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника «Нижнего Новгорода» Тимура Аюпова. 26-летний россиянин ранее в РПЛ выступал за «Рубин». Аюпов в прошлом сезоне провел 31 матч в ФНЛ и забил 3 гола.
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Футбол
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