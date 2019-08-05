Израильский защитник Эди Готлиб подписал контракт с российским футбольным клубом "Оренбург". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Политика Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".

Происшествия В Ачинском районе введен режим ЧС после взрывов боеприпасов На территории Ачинского района Красноярского края после ЧП на складе с боеприпасами, где происходят взрывы и пожар, введен режим чрезвычайной ситуации.

Политика Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Армия и оружие Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Транспорт Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21 Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Финансы Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.

Армия и оружие Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Экономика Смольный планирует продать акции авиакомпании «Россия» Петербургское правительство собирается выставить на продажу пакет акций авиакомпании "Россия".

Хоккей «Локомотив» проиграл олимпийской сборной России "Локомотив" проиграл олимпийской сборной России на межсезонном турнире Sochi Hockey Open со счетом 1:4. Подопечные Крэйга Мактавиша одержали одну победу в двух матчах на турнир.

Политика Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.

Общество Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Театры Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.