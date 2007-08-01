Футбол
РПЛ. «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА примет «Локомотив»Бомбардир.ру 26 июля в 05:10
В воскресенье проходят три матча 3-го тура российской Премьер-лиги. «Зенит» в гостях переиграл «Оренбург» (2:0), тульский «Арсенал» дома встретится с «Ростовом», а ЦСКА в заключительной встрече игрового дня примет «Локомотив».
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