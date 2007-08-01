Футбол

РПЛ. «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА примет «Локомотив»Бомбардир.ру 26 июля в 05:10

ЦСКА — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
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В воскресенье проходят три матча 3-го тура российской Премьер-лиги. «Зенит» в гостях переиграл «Оренбург» (2:0), тульский «Арсенал» дома встретится с «Ростовом», а ЦСКА в заключительной встрече игрового дня примет «Локомотив».
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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