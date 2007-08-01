В воскресенье проходят три матча 3-го тура российской Премьер-лиги. «Зенит» в гостях переиграл «Оренбург» (2:0), тульский «Арсенал» дома встретится с «Ростовом», а ЦСКА в заключительной встрече игрового дня примет «Локомотив».

Армия и оружие Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.

Происшествия На митинге в Москве задержали больше тысячи человек На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.

Кино Вторая часть фильма «Оно» будет длиться почти три часа Поначалу все казалось важным, как сообщает режиссер, но во время монтажа продолжительность фильма в 4 часа оказалась слишком длительной.

Армия и оружие Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что доля современных образцов вооружений и военной техники на флоте России превысила 62%.

Политика СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

Общество В Москве повеет сталинскими холодами Вторник и среда, 30 и 31 июля, станут самыми холодными днями конца июля в Москве за последние 70 лет со времен советского вождя Иосифа Сталина.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулун поднялся до отметки 708 см — на восемь сантиметров превысив показатель критического уровня.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Игры Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов Компания еще не успела официально анонсировать мобильные порты первых частей серии Doom, как они уже появились в продаже на iOS, Android и Nintendo Switch.

Энергетика «Северный поток» восстановил работу раньше срока Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.

Политика Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

Общество Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними общаться Соседям принца Гарри и Меган Маркл предоставили специальные инструкции, согласно которым они должны придерживаться определенных правил во время общения с королевской семьей.

Происшествия Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области Гонщик Сергей Боричев вылетел за пределы трассы во время соревнований в Подмосковье и погиб.

Авто «АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».

Футбол Орлов сравнил «Ростов» со сборной Франции Команда в чем-то стала похожа на сборную Франции, лично для меня.

Здоровье Названы самые опасные для здоровья продукты Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.