Футбол

«Оренбург» поборется с «Зенитом», ЦСКА встретится с «Локомотивом». Спортивная ТВ-программа, 28 июляProstoProSport 02:08

Оренбург — Зенит
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
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ProstoProSport представляет спортивную ТВ-программу на 28 июля.
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Спорт-Экспресс03:00

«Оренбург» поборется с «Зенитом», ЦСКА встретится с «Локомотивом». Спортивная ТВ-программа, 28 июля

ProstoProSport02:08

«Зенит» в гостях у бывшей команды Сутормина и дерби ЦСКА — «Локомотив». Топ-трансляции 28 июля

Матч ТВ02:01
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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