Футбол
«Оренбург» поборется с «Зенитом», ЦСКА встретится с «Локомотивом». Спортивная ТВ-программа, 28 июляProstoProSport 02:08
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Наука
В Саудовской Аравии появится тоннель для вакуумного поезда
Обновлено 25 июля в 08:48
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин пообещал строительство уникального по возможностям флота
«Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы», — заявил он.
Обновлено в 04:57
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Зеленского попросили пустить украинские поезда в Крым
«Пустить поезда в Крым до начала движения поездов через Крымский мост в декабре 2019», — говорится в зарегистрированной инициативе.
Обновлено 26 июля в 11:47
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Религия
В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.
Обновлено в 03:11
Политика
В партии Зеленского заявили о планах создать префектуры
Глава штаба партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Левый берег» заявил о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.
Обновлено в 05:51
Кино
«Хрустальный ИсточникЪ» выбрал лучшие российские фильмы
Фильм о судьбе российского чиновника, получившего записку с роковым предупреждением «скоро умрёшь» выйдет в российский прокат 12 сентября.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию о трансфере Кругового в «Зенит»
Спортивный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переходе защитника Данила Кругового в петербургский "Зенит".
Обновлено в 05:51
Политика
Турция может отказаться от закупок Boeing при введении санкций США
Турция может отказаться от закупки американских лайнеров Boeing.
Обновлено 26 июля в 11:51
Происшествия
Взрыв газа произошел в нежилом многоквартирном доме в Якутске
Взрыв газа произошел в нежилом многоквартирном доме в Якутске, пострадал один человек.
Обновлено в 04:34
Футбол
Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»
В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат».
Обновлено в 04:18
Футбол
Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»
Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено 26 июля в 12:19
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36