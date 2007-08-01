«Оренбург» поборется с «Зенитом», ЦСКА встретится с «Локомотивом». Спортивная ТВ-программа, 28 июля

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

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Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Политика Зеленского попросили пустить украинские поезда в Крым «Пустить поезда в Крым до начала движения поездов через Крымский мост в декабре 2019», — говорится в зарегистрированной инициативе.

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Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

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