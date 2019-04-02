«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛЧемпионат 11:53

В перенесённом матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча команд состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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