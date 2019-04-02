Футбол
«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛЧемпионат 11:53
В перенесённом матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча команд состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
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Футбол
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Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
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Экономика
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Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
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Опрос показал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре
Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента – нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% - таковы данные экзит-пола, проведенного телеканалами "112 Украина" и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг".
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Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
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Шоу-бизнес
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Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
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Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Хоккей
Игорь Никитин: «ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено в 15:47
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Экономика
Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн
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В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
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Обновлено в 16:15
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Футбол
Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
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ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона
Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона.
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В Москве проходит серия концертов, приуроченных к 65-летию звезды российского шансона Любови Успенской.
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Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
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Интернет
ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака
Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
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Политика
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Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Политика
Президент Казахстана передал Путину привет от Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным передал ему привет от экс-главы республики Нурсултана Назарбаева, а Путин попросил передать привет в ответ.
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Политика
Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа
Ушедший в отставку под давлением протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил у народа прощения.
Обновлено в 12:53
Политика
Гуайдо лишили неприкосновенности
Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло решение о лишении лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности, сообщает 2 апреля Reuters со ссылкой на председателя Нацсобрания Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 04:44
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ЦИК Украины не может огласить результаты выборов из-за одного участка
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Обновлено в 13:47
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
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Авто
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
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