«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ Самара вчера в 14:36

В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков.

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