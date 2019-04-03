Футбол

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ Самара 14:36

В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков.
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«Оренбург» обыграл «Крылья» в перенесенном матче РПЛ

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