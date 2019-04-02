Футбол

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ Самара 14:36

В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Оренбург» в перенесенном матче уверенно обыграл «Крылья Советов»

Матч ТВ11:58

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче

Евро-футбол.ру12:03

Два пенальти за 4 минуты и красавец-гол Бегича: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» 1:3

КП - Самара11:53

Два пенальти и гол пяткой: ФК «Оренбург» выиграл у «Крыльев Советов»

56orb.ru14:42

«Оренбургу» нравится забивать пятками. Теперь получили «Крылья»

Sports.ru20:28

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс11:53

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат11:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Обновлено в 21:28
Происшествия

ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии

Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено в 21:57
Кино

Стало известно место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Ахеджакова возмущена травлей Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено в 18:34
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Владелец затонувшего у Курил судна приговорен к четырем годам

Обновлено в 22:37
Экономика

ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефона

Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 21:19
Авто

«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты

Обновлено в 04:31
Театры

Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета

Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено в 16:25
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Хоккей

Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пообещала никогда не худеть без рекомендаций врача

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже неделю отдыхает в Алуште и проходит там оздоровительные процедуры.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Генсек НАТО призвал улучшить отношения с Россией

«Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.
Обновлено в 16:50
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Здоровье

Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Наука

Ученые из Швеции разработали прозрачную древесину для строительства

Обновлено в 20:41
Политика

Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа

Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Единоборства

Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено в 06:14
Космос

Ученые выяснили, где рождаются самые мощные вспышки света во Вселенной

Львиная доля света, вырабатываемого во время гамма-вспышек, возникает не в глубинных слоях умирающей звезды, а в ее внешней оболочке, фотосфере.
Обновлено в 05:32
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Экономика

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Общество

Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием

Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 19:48
Здоровье

Больше трети россиян отказываются посещать врачей

Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено в 23:11
Авто

Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин

Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 01:57
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное