«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ Самара 14:36

В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков.

Происшествия ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Шоу-бизнес Ахеджакова возмущена травлей Панина Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Экономика ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефона Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц.

Происшествия Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Театры Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.

Армия и оружие Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Хоккей Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКА Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева пообещала никогда не худеть без рекомендаций врача Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже неделю отдыхает в Алуште и проходит там оздоровительные процедуры.

Армия и оружие Генсек НАТО призвал улучшить отношения с Россией «Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.

Здоровье Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.

Политика Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.

Единоборства Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».

Космос Ученые выяснили, где рождаются самые мощные вспышки света во Вселенной Львиная доля света, вырабатываемого во время гамма-вспышек, возникает не в глубинных слоях умирающей звезды, а в ее внешней оболочке, фотосфере.

Общество Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Экономика В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".

Общество Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.

Здоровье Больше трети россиян отказываются посещать врачей Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.

Происшествия Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.

Авто Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.